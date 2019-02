Vassilakou beharrt auf Radweg-Lückenschluss in Linker Wienzeile

Der geplante Radweg-Lückenschluss beim Wiener Naschmarkt war einer der verkehrspolitischen Aufreger des vergangenen Sommers. Nun hat Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) bekannt gegeben, wie das umstrittene Vorhaben konkret umgesetzt werden soll.

Auf Seite des sechsten Bezirks, also in der Linken Wienzeile, müssen Radfahrer derzeit auf die Fahrbahn ausweichen. Nun soll zwischen Nibelungengasse und Köstlergasse ein Zweirichtungsradweg gebaut werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Die beiden Spuren für Autos sollen ebenso wie der Taxistand und die Bushaltestelle beim Theater an der Wien erhalten bleiben. Rund 60 Parkplätze werden dafür wegfallen.

Denn der Gehsteig ist in dem Bereich relativ schmal: Sowohl einen Gehweg, einen Radweg und Parkplätze dort unterzubringen, gilt als kaum machbar - wenn man keine Fahrspur opfern möchte.