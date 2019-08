U4 ab Montag wieder auf der gesamten Strecke unterwegs

Bis Mitte Dezember müssen sich Autofahrer in diesen Bereich in Geduld üben, denn bis dahin steht auf der Wienzeile nur ein Fahrsteifen zur Verfügung. Am 13. Dezember sollen die Arbeiten beendet sein.

Auch 80 Parkplätze werden dauerhaft entfallen. Den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern des 6. Bezirks werden vergünstigte Garagenplätze angeboten.

Baustelle am Matzleinsdorfer Platz

Und auch am Matzleinsdorfer Platz wird weiter gewerkt: Hier wird bereits seit mehreren Monaten für die neue U2-Station gebaut.