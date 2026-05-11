Eisheilige zum Song Contest: So wird das Wetter beim 1. Semifinale
Die in dieser Woche laut Bauernkalender wettertechnisch regierenden Eisheiligen kennen kein Erbarmen mit den nächsten Highlights des 70. Eurovision Song Contests: "Pankratius" sorgt am Dienstag, der das erste Semifinale samt Public Viewings bringt, für einen deutlichen Temperaturabfall in Wien.
"Die Frühtemperaturen liegen bei maximal neun bis zehn Grad, die Tageshöchstwerte erreichen höchstens zwölf bis 13 Grad", prognostizierte Geosphere Austria am Montag.
Luftiger Wind
Dazu wird lebhafter Wind wehen, der den ganzen Tag über immer wieder auffrischt. In der ersten Tageshälfte ziehen meist dichte Wolkenbänke durch. Am Nachmittag ist auch Sonnenschein möglich. Es bleibt allerdings durchwegs unbeständig. Regenschauer zwischendurch können die Meteorologen nicht ausschließen.
Am Dienstag um 21.00 Uhr läutet die Eurovisionsfanfare in der Wiener Stadthalle das erste Semifinale ein. Alle drei (Halb)-Finalshows am Dienstag, Donnerstag und Samstag werden auf der größten der gut 30 Public-Viewing-Locations in der Bundeshauptstadt, im Eurovision Village am Rathausplatz, live übertragen.
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