Eisheilige zum Song Contest: So wird das Wetter beim 1. Semifinale

Die in dieser Woche laut Bauernkalender wettertechnisch regierenden Eisheiligen kennen kein Erbarmen mit den nächsten Highlights des 70. Eurovision Song Contests: "Pankratius" sorgt am Dienstag, der das erste Semifinale samt Public Viewings bringt, für einen deutlichen Temperaturabfall in Wien.

"Die Frühtemperaturen liegen bei maximal neun bis zehn Grad, die Tageshöchstwerte erreichen höchstens zwölf bis 13 Grad", prognostizierte Geosphere Austria am Montag.