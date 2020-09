Ein Leben auf dem Gewissen: Sterbehilfe für den Partner

Sterben als Menschenrecht? Höchstrichter müssen entscheiden

In Deutschland haben die Höchstrichter das „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ im vergangenen Februar erlaubt. In Österreich beschäftigen sich die Richter des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) am Donnerstag bei einer öffentlichen Verhandlung mit der heiklen Thematik. Aktuell ist die "Tötung auf Verlangen“ und auch die „Mitwirkung am Selbstmord“ verboten. Es drohen Freiheitsstrafen bis zu fünf

Jahren.

Das Verbot der aktiven Sterbehilfe sei verfassungswidrig. Durch die geltende Rechtslage würden leidende Menschen gezwungen, entweder entwürdigende Verhältnisse zu erdulden oder – unter Strafandrohung für Helfer – Sterbehilfe im Ausland in Anspruch zu nehmen. So sehen es jedenfalls die vier Antragssteller, die sich an den VfGH gewandt haben. Ihre Geschichten sind unterschiedlich.

Dem Leid entgehen

Ein Mann leidet an Multipler Sklerose. Eine Heilung ist ausgeschlossen. Ein weiterer Betroffener ist an Parkinson erkrankt und will – wenn sich sein Zustand verschlechtert – dieses Leiden nicht ertragen müssen.

Es stehen aber auch zwei völlig gesunde Menschen hinter dem Antrag. Ein 75-Jähriger hatte seiner Ehefrau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war, beim Selbstmord geholfen. Er gab ihr seine Waffe und versprach: „Wenn es dir nicht selbst gelingt, gebe ich dir den Gnadenschuss.“ Der Mann wurde zu zehn

Monaten bedingter Haft verurteilt.

Der vierte Antragsteller ist Mediziner. Er plädiert für ein „selbstbestimmtes Sterben, ohne schreckliches Leiden“ und würde Freitod-Begleitung machen. Aktuell ist das nicht möglich – auch wenn er immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird. „Wenn ich dem Wunsch nachkomme, bin ich mit einem Bein im Gefängnis“, sagt er.