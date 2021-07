Dominik Nepp: „Die Geimpften sind die neuen Gefährder“

Wien behält schärfere Masken-Regeln etwa im Handel bei. Sie behaupten, dass die Menschen nun stattdessen nach NÖ in die SCS fahren. Glauben Sie das ernsthaft?

Dieses Ausweichen passiert schon in der Gastro. Etwa wenn man sich spontan zu einem Heurigenbesuch entschließt und draufkommt, dass das Kind nicht getestet ist. Arm sind auch die vielen Angestellten in kleinen Geschäften, die in der Sommerhitze stundenlang Maske tragen müssen.

Beim Auftritt der Bundesregierung im Schweizerhaus haben Sie zum Protest aufgerufen. Prompt tauchte der verurteilte Neonazi Gottfried Küssel auf. Welche Verbindungen bestehen zwischen ihm und der FPÖ?

Wer sich da alles aufgehalten hat, darauf habe ich wirklich keinen Einfluss.