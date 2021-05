FPÖ-Zwist: Der dritte Mann aus Wien

Lieber in Wien bleiben

Auch ein namhafter blauer Funktionär aus Wien glaubt nicht so sehr an einen Wechsel Nepps in die Bundespolitik: „Natürlich muss er sich jetzt positionieren. Aber sein Herz schlägt bei uns in Wien“, sagt Paul Stadler, bis zum Herbst blauer Bezirksvorsteher in Simmering. „Anderseits: Sollte es an der Parteispitze zum Chaos kommen, muss er vielleicht wirklich in den sauren Apfel beißen.“ Lieber wäre Stadler aber, Nepp würde sich „seine Sporen in Wien verdienen“.