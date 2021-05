Wie mächtig ist der Verfassungsgerichtshof wirklich?

Was da passiert ist, lässt sich am einfachsten an konkreten Fällen festmachen, etwa an der Ladenschlussdiskussion. Zu Beginn respektierte der VfGH zwar die mit restriktiven Öffnungszeiten verbundene Schutzfunktion für Handelsangestellte. Aber dass Geschäfte nur einmal im Monat am Samstagnachmittag öffnen durften, hielt er für eine übertriebene Beschränkung der Gewerbetreibenden. Es bedurfte in der Folge mehrerer Anläufe, bis eine aus Sicht des VfGH passende Abwägung gefunden war. Die ersten, zögerlichen Versuche landeten immer wieder beim VfGH und wurden ebenso aufgehoben wie die ursprüngliche Regelung.

Kurzum: Die Art und Weise, wie der VfGH über Gesetze befindet, hat sich verändert – und das hat sein politisches Gewicht erheblich vergrößert.