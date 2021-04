Herbe Kritik an VfGH: "Hinken der Rechtslage ein Jahr hinterher"

Einer, der diese Forderung nun auch laut ausspricht, ist Christoph Bezemek, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Graz. „Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs hinken seit einem Jahr der geltenden Rechtslage hinterher“, sagt Bezemek zum KURIER. „Es ist international üblich, dass Verfassungsgerichte im Wege von Eilverfahren die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen prüfen. Gerade bei massiven Freiheitseingriffen wie Ausgangsbeschränkungen braucht es sehr rasch überzeugende Antworten.“

Sessions-System anachronistisch

Dafür sei letztlich auch die Art zu überdenken, wie der VfGH Entscheidungen trifft. Die Höchstrichter sitzen mehrmals im Jahr drei Wochen am Stück zusammen, um die Vielzahl an Akten zu bewältigen. „Dieses Sessions-System, angelegt auf Beratungen über Gesetze und Verordnungen, die unbegrenzt in Kraft stehen, erweist sich mit Blick auf die gegenwärtig überaus dynamische Rechtslage als anachronistisch“, sagt Bezemek.

Schnelle Klarheit gefordert

Es sei vor diesem Hintergrund nur konsequent, dass der VfGH wie vergleichbare Gerichtshöfe in Permanenz tage. Und diese Reform sei im Übrigen auch im Interesse des VfGH selbst. Bezemek: „Am Ende bemisst sich die Qualität eines Rechtsstaates aus Sicht der Menschen auch daran, wie schnell sie darüber Klarheit bekommen, ob das Parlament oder die Verwaltung ihre Grundrechte verletzt haben.“