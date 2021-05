Was macht VfGH jetzt wegen Kanzler-Mails? "Was weg ist, ist weg"

Ein durchaus einmaliger Vorgang in der Geschichte der Zweiten Republik spielte sich am Donnerstag ab. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) rief den Bundespräsidenten an, um folgendes Erkenntnis vom 3. März 2021 zu exekutieren: Das Finanzministerium habe sämtliche beantragten Unterlagen an den Ibiza-U-Ausschuss zu liefern.

Wäre das Finanzministerium dem nicht nachgekommen, wäre eine „Zwangsexekution“ möglich gewesen. Präsident Alexander Van der Bellen könnte dann laut Verfassung etwa das Bundesheer als Zwangsorgan ins Finanzministerium schicken. Soweit kam es nicht: Das Finanzministerium lieferte noch am Donnerstag 204 Ordner mit Akten in der Geheimhaltungsstufe 2 an den Ausschuss. Dass der Präsident in diesem Fall gerade das Heer bemüht hätte, erklärte Verfassungsjurist Bernd Christian Funk in der ZiB2 übrigens für unrealistisch: „Es sei denn, das Bundesheer verfügt über besondere EDV-Spezialisten.“ Es gibt ja auch noch andere Zwangsorgane.

"Nicht undelikat"

Und auch wenn das Finanzministerium das bestreitet: Nicht wenige gehen davon aus, dass die Nicht-Lieferung der Akten Teil einer Verzögerungstaktik war. Wohl auch Funk: „Hier muss man sich schon die Frage stellen, ob hier nicht ein taktischer Weg eingeschlagen wurde, (…) um das ganze Verfahren abzuwehren“, sagte er.

Das Vorgehen sei jedenfalls „nicht ganz undelikat“ gewesen. Das Ministerium argumentierte, dass man die Persönlichkeitsrechte der rund 12.000 Mitarbeiter habe wahren müssen und die Zusammenstellung der Daten deshalb Zeit brauchte. „Wenn alle Unterlagen vollständig eingelangt sind, erübrigt sich die Exekution“, meinte Van der Bellen am Donnerstag.