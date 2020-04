Kanzler zu Corona-Krise: "Bin heilfroh, dass wir diesen Weg gegangen sind"

Obwohl der Kanzler wenig von "juristischen Spitzfindigkeiten" hält. Einige Juristen sagen ja, dass Paragraf 5 der Verordnung bisher zwar so ausgelegt wurde, dass man nur für Bewegung an der frischen Luft ins Freie dürfe. Das stehe so aber nicht explizit drinnen - was die Möglichkeit eröffne, auch einfach so ins Freie zu gehen.

"Wir leben in einer Krise. Es geht jetzt nicht darum, ein Maximum an Verwirrung zu stiften", sagte Kurz. "Wir müssen alles tun, was notwendig ist. Auf den Punkt gebracht ist das, soziale Kontakte einzuschränken." Und er bittet die Österreicher einmal mehr, auf Osterfeiern im größeren Familienkreis zu verzichten.

Tennis schon bald wieder erlaubt

In den kommenden Tagen werden die jeweils zuständigen Minister erklären, wie es im Bildungsbereich, in der Kultur, in Bezug auf die Reisefreiheit und beim Sport weitergeht.

Bei letzterem verriet Kurz bereits: Für gewisse Sportarten im Freien mit großem Abstand - wie z.B. Tennis - werde es bald Lockerungen geben, aber „lange nicht möglich sein“ werde die Ausübung von Sportarten in geschlossenen Räumen.