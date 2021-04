Hofer oder Kickl? Das sagen die Blauen in den Ländern

Am deutlichsten hatte sich noch Oberösterreichs Landeschef Manfred Haimbuchner positioniert. In einem „ZIB2“-Interview stellte er sich in der Frage, ob auch im Parlament FFP2-Masken getragen werden sollten, klar hinter seinen Bundesparteiobmann. „Ich stehe da hinter Norbert Hofer. Wenn der Bundesparteiobmann gewählt ist, dann ist man demgegenüber loyal“, sagte Haimbuchner. Es gebe in der FPÖ keine Doppelspitze.

Es war aber gerade die Frage über das Tragen von Masken gewesen, die alle Spekulationen über einen Konflikt zwischen Hofer und Kickl befeuert hatte. Hofer war dafür, Kickl ließ ihm über FPÖ-Bundesrat Hübner ausrichten, dass er sich da nicht einzumischen habe.

Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger redet das aber klein: „Es gibt weder ein Team Hofer noch ein Team Kickl in der FPÖ. Es gibt auch keine Richtungsstreitereien.“ Man habe auf dem Parteitag einen Bundesobmann gewählt, und der Klub habe auch einen Obmann gewählt. Abwerzger: „Das hat sich bewährt.“ Meldungen aus der zweiten und dritten Reihe dürfe man nicht immer erst nehmen. „Intern im Führungszirkel gibt es diese Diskrepanz nicht“, sagt der Tiroler.