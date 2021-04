An Corona gesundet: Die FPÖ Wien legt weiter zu

Er überlege sich, meinte Dominik Nepp unlängst im KURIER-Interview, auch selbst an den umstrittenen Anti-Corona-Demos teilzunehmen. Dieses Versprechen hat der Wiener FPÖ-Chef mittlerweile eingelöst: Er habe an einer Protestveranstaltung im Prater teilgenommen, heißt es aus seiner Partei. Kein schlechter Schachzug.

Während in Wien immer mehr Menschen an Corona erkranken, scheint die FPÖ am Virus zu gesunden – zumindest, was ihre Umfragewerte anlangt. Bei der Wahl vor sechs Monaten lagen die Blauen auf einem Tiefststand von 7,1 Prozent, jetzt weisen Umfragen bis zu 13 Prozent aus.

Nicht nur die FPÖ insgesamt, sondern auch ihr Parteichef kann sich über steigende Werte freuen. Im direkten Vergleich der Parteien rechts der Mitte scheint Dominik Nepp seinem Kontrahenten, Wiens ÖVP-Chef und Finanzminister Gernot Blümel, den Rang abzulaufen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle repräsentative Umfrage von „Triple M“. In der fiktiven Bürgermeister-Direktwahl liegt der FPÖ-Chef gleichauf mit Blümel bei 11 Prozent. (Das ist der zweite Platz hinter Amtsinhaber Michael Ludwig, der auf 67 Prozent kommt.)