Sechs Monate nach der Wahl: Rot-Pink legt weiter zu

Die SPÖ kommt in der Sonntagsfrage auf 46 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Wahltag und ein Plus von 2 Prozentpunkten gegenüber einer vergleichbaren W24-Umfrage im Jänner 2021.

Die Neos landen als Juniorpartner in der Stadtregierung bei 11 Prozent, ein Plus von 3,5 Prozentpunkten gegenüber der Wahl. „Die Neos können klar von der Regierungsbeteiligung profitieren“, sagt Christina Matzka vom Meinungsforschungsinstitut „Triple M“ im KURIER-Gespräch. Sie hat 1.000 Wienerinnen und Wiener befragt.