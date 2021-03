Wiener Opposition: Die Lauten, die Rabiaten, die Taumelnden

Blümel, ganz in der Rolle des Finanzministers, gab sich bei der Präsentation staatsmännisch. Man komme „nur gemeinsam besser durch die Krise“, sagte er in Richtung SPÖ. Einige Seitenhiebe wollte er sich dennoch nicht verkneifen: So rechnete er vor, dass Wien mit 6,8 Milliarden Euro von den Corona-Hilfen des Bundes profitiert habe. Nachsatz: „Das ist das Zehnfache dessen, was die Stadt in die Hand genommen hat.“

Intern sorgt die breite Medienpräsenz der türkisen Gemeinderäte unterdessen nicht nur für Freude: Vor allem an der Spitze herrscht ein Gerangel um die besten Plätze, hört man aus der Partei. Das sorgt mitunter für Ärger zwischen Klubchef Markus Wölbitsch und Stadträtin Bernadette Arnoldner. Letztere, heißt es, sei in ihrer Rolle – und ihren Themen – noch nicht angekommen. Vielleicht fehlt der Parteichef ja doch ein bisschen.