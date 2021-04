FPÖ-Mann Paul Stadler tritt noch einmal in Simmering an

Nach der Wahlschlappe im Herbst musste Paul Stadler das Amt des Simmeringer Bezirksvorstehers abgeben. In der FPÖ genießt

er dennoch großes Ansehen.

Das wurde auch am Sonntag beim Landesparteitag klar, als er mehrfach in den Reden erwähnt wurde. Wiens erster freiheitlicher Bezirksvorsteher zog nun auch wieder in den Vorstand der Partei ein.

"Ich werde kandidieren"

Nachdem er nach der Wahl im Oktober eigentlich ein Comeback ausgeschlossen hatte, hat er nun offenbar wieder Blut geleckt. „Ich werde bei der nächsten Wahl in Simmering kandidieren“, kündigt der 64-Jährige im Gespräch mit dem KURIER an.

„Voraussetzung ist natürlich, dass es die Gesundheit zulässt“, betont er.

Damit wird er wohl im Jahr 2025 der Herausforderer von Thomas Steinhart (SPÖ), der das Amt im Herbst nach der Bezirksvertretungswahl von Stadler übernommen hat.