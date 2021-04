Neuer FPÖ-Wien-Chef: Nepp ist jetzt offiziell Straches Erbe

Es war im Mai 2019, als Dominik Nepp nach dem Ibiza-Skandal über Nacht die Wiener FPÖ von Heinz-Christian Strache übernehmen musste.

Nicht viele glaubten zu diesem Zeitpunkt, dass der damals 37-Jährige aus Döbling dieses Himmelfahrtskommando überstehen wird.

Knapp zwei Jahre später wurde Nepp am Sonntag beim Wiener FPÖ-Landesparteitag mit 97,86 Prozent der Stimmen auch offiziell zum Parteichef gekürt. Ein Resultat, das knapp an jenes seines Vorgängers Strache 2017 heranreicht. Es scheint: Nach Ibiza-Affäre, Spendenskandal, Strache-Abspaltung und einem historischen Wahldebakel steht die Wiener FPÖ wieder geeint da wie in ihren Erfolgszeiten.

"Zorro des 21. Jahrhunderts"

Von der Bundespartei lässt sich das nicht behaupten. Zuletzt flammte der Kampf um die Führung der Partei zwischen Parteichef Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl heftig auf. Öl ins Feuer goss dann noch Strache, der offen mit einem Comeback bei der FPÖ liebäugelte.