Unmut über ÖVP-Posting: Leonie, ein „Opfer des Wiener Systems“?

„Pietätlos.“ Grauslich.“ „Eine Schande.“ Mit heftigen Unmutsbekundungen wie diesen sah sich die Wiener ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner am Wochenende konfrontiert.

Auslöser: Sie bezeichnete die 13-jährige Leonie, die von afghanischen Asylwerbern getötet worden sein soll, in einem Facebook-Posting der Wiener ÖVP als „Opfer eines Systems in Wien“, das zulasse, „dass Schwerkriminelle auf unsere Kosten in unserem sozialen Wohnbau wohnen“.

Dazu postete Arnoldner ein Foto von sich vor einer Gedenktafel für das Opfer. Eine solche, fordert sie, solle am Tatort aufgehängt werden. Die Tafel auf dem Bild ließ die Partei für das Fotoshooting anfertigen. Es handle sich dabei nur „um ein exemplarisches Anschauungsbild“.