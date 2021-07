KURIER: Herr Blümel, der Film-Klassiker „Täglich grüßt das Murmeltier“ könnte auf Sie bezogen lauten: „Und täglich grüßt der Verfassungsgerichtshof“. Nach der Aktenanlieferung legt Opposition nun Beschwerde gegen die Corona-Finanzierungsagentur (Cofag) beim VfGH ein. Warum wickeln Sie die Auszahlung von 15-Milliarden-Corona-Hilfsgeldern über eine Privatgesellschaft ab? Gernot Blümel: In Wien bin ich selbst auch Oppositionspolitiker und weiß daher, wie schwer die Rolle sein kann. Auf Bundesebene wird Kritik oft nicht im Sinne des Nachforschens betrieben, sondern im Sinne des pauschalen Ablehnens. Warum halte ich in diesem Fall die Kritik für absurd? Die Opposition hat seit Beginn die Möglichkeit, im Beirat der Cofag jeden Fall und jede Auszahlung zu kontrollieren, hat aber davon nie Gebrauch gemacht und kritisiert lieber. Die Cofag ist eine Finanzierungsagentur, die aufgesetzt wurde, um rasch und flexibel zu helfen. Das war ein Faktor, warum die Auszahlung in anderen Ländern wesentlich länger gedauert hat als in Österreich.

Hätte die Opposition Mandatare in den Beirat der Cofag geschickt, hätten diese eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben müssen. Transparenz sieht anders aus ...

Irgendeine Begründung muss die Opposition ja für die Beschwerde finden. Aber die Frage ist: Worum geht es? Geht es um ernsthafte Kontrolle von Steuergeld und Einsicht? Oder geht es nur darum, eine Pauschalkritik zu üben? Das muss jeder für sich entscheiden, wie ernst und sachlich gerechtfertigt er diese Kritik nimmt. Dazu kommt: Bei Rechtsfragen können Unternehmen auf dem Zivilrechtsweg die Cofag klagen.

Diesen Rechtsweg würden Sie nicht als Nachteil für die Unternehmen bezeichnen?

Ich habe schon viele Arten von Kritik erlebt. Die meisten gehen in die Richtung, dass Lösungen zu bürokratisch seien. Das ist zum ersten Mal, dass man sagt: Das ist zu wenig bürokratisch, man hätte doch lieber Bescheide. Wenn ich mir die Umsetzungen von anderen Förderungsagenturen anschaue, gibt es auch dort keine Bescheide. Die Cofag ist ähnlich aufgesetzt. Auch diesen Kritikpunkt finde ich daher seltsam.