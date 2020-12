Diese Online-Adventkalender öffnen die Türen zu Wien

4. Ab ins Museum

Die städtische Wien Holding hat in ihrem Online-Adventkalender Gutscheine für das Kunst Haus, das Haus der Musik, das Mozarthaus Vienna oder das Jüdisches Museum Wien versteckt.

5. Sprachen lernen

Das Sprachenzentrum der Universität Wien verlost auf seinem Instagram-Account jeden Tag Sprachkurse.

6. Übungen für die Gesundheit

Die Adventkalender-Türchen der Caritas-Socialis öffnen sich jeden Tag mit einem Mitmachvideo. Unter dem Motto "Fit mach mit" werden kurze, effektive Übungen für die mentale und körperliche Gesundheit vorgespielt.

Konzipiert wurde der Adventkalender eigentlich für Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten intensiv bei alten und pflegebedürftigen Menschen zu Hause, in den Tageszentren, Pflegeheimen und im Hospiz am Rennweg eingesetzt waren.

Aber auch alle anderen seien herzlich eingeladen, den Kalender zu nutzen, heißt es vonseiten der Caritas-Socialis.

7. Umgekehrter Adventkalender

Wer schon alles hat, für den gibt es übrigens auch eine Adventkalender-Option. Streetlife, eine Plattform, die versucht den öffentlichen Raum aufzuwerten und die der Mobilitätsagentur zugeordnet ist, rät zum "umgekehrten" Adventkalender.

Und dieser funktioniert so: Jeden Tag legt man nützliche und schöne Dinge (zum Beispiel Lebensmittel oder Kosmetikprodukte) in einen Korb. Rund um Weihnachten gibt man den Korb dann bei einer karitativen Organisation - etwa einer Odachloseneinrichtung - ab. Eine genaue Anleitung ist hier zu finden