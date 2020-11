Der Advent ist nicht abgesagt

Mit dem Beginn des Lockdowns setzte die Kirche wie bereits in der Karwoche auf Technik. Angeboten wurden Online-Segnungen der Adventkränze via Livestream, doch es gab auch Tipps, wie sie einfach selbst gesegnet werden können, Stichwort Hauskirche, denn: Jeder Getaufte darf einen Segen erteilen. Im Internet, aber auch ausgedruckt in den Kirchen, (die trotz Lockdowns geöffnet bleiben) gab es entsprechende kurze Gebete als Hilfestellung für jene, die auf dem Gebiet nicht so versiert sind.

Auch der zweite Advent fällt noch in den Lockdown 6. Dezember, ein besonders für Kinder wichtiges Datum: Nikolaustag. Doch der Gabenbringer muss corona-regelkonform bleiben: Er darf fremde Wohnungen nicht betreten, aber vor Türen winken und freilich Geschenke ablegen. Das wurde allerdings erst durch die eben erst erlassene Novelle der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung möglich.