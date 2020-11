Mmhhhh lecker: Wie sich Sprache in Österreich ändert

Die faszinierende Welt der Dialekte eröffnete sich für Lisa Krammer bereits in früher Kindheit, als ihr die Oma auf „Hianzisch“, einer burgenländischen Mundart, Märchen erzählte. Seit zwei Jahren huldigt die Linguistin mit ihrem Podcast „mundART. Die Stimme[n] der Sprache“ der vielen Varianten des österreichischen Deutsch aus wissenschaftlicher Perspektive.

Das geht in einer Hörsendung besonders gut, sagt die 27-Jährige: „Der Klang der Stimme, der Sprechstil, die Bandbreite vom Dialektalen bis zum Standarddeutschen und auch die vielen Zwischentöne oder Emotionen werden anders als beim Lesen wahrgenommen.“ Ihre Gesprächspartner geben Einblicke in verschiedene Sprach- und Lebenswelten und reichen von der Standesbeamtin bis zum Wiener Würstelstandler. Auch prominente „Dialektler“ wie Herbert Prohaska oder Jazz Gitti waren bereits zu Gast.

„Sobald eine Sprache verwendet wird, entsteht automatisch Variation“, sagt Krammer. Als besonders spannend empfinde sie die „innere Mehrsprachigkeit“, also in einer Sprache mehr- bzw. vielsprachig zu sein. „Das ist für mich eine zusätzliche Ressource und Bereicherung.“ Im Rahmen ihrer Dissertation befasst sie sich damit, in welcher Sprachform an Wiener Unis kommuniziert wird. Menschen aus den westlichen Bundesländern bleiben ihrem Idiom eher treu, während Studierende, die in Wien aufgewachsen sind, fast keinen Dialekt mehr sprechen. Einen Kontrapunkt beobachtet sie in der Kunst: „Zuletzt traten vermehrt Künstler in Erscheinung, die bewusst mit österreichischen Dialekten spielen und diese als Stilmittel einsetzen.“

Zu ihnen zählen etwa Wanda, Nino aus Wien oder Pizzera & Jaus. Manche Dialekt-Sprüche haben sich in der Generation der Millennials als Kult-Sager etabliert und finden sich in Form von Stoffsackerlaufdrücken und Social-Media-Memes wieder. So wie zum Beispiel der Mundl-Ausspruch: „Mei Bier is net deppat“.

www.mundartpodcast.at