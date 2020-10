Halloween, Advent, Nikolo: Zeit für bunte Deko

Was macht den Reiz von Dekoration aus?

Magdalena Wöckinger: Dekoration zaubert einfach sofort eine andere Stimmung in die eigenen vier Wände. Ohne gleich Möbel und Co tauschen zu müssen, kann man mit wenigen Handgriffen ein völlig anderes Gesamtbild konstruieren. So wird es nie langweilig und man kann alles der aktuellen Jahreszeit oder den speziellen Anlässen anpassen.

Auf Ihrem Blog zeigen Sie Deko-Teile – warum machen Sie die selbst?

Oft finde ich schöne Deko-Teile einfach viel zu teuer. Dann überlege ich, wie ich sie selber machen könnte und bastle mir dann Unikate, die deutlich günstiger und mindestens genauso schön sind. Natürlich macht mir aber auch das Basteln an sich großen Spaß. Ich liebe es, mich kreativ auszutoben. Das fertige Ergebnis in den Händen zu halten, ist aber gewiss das Schönste daran.

Braucht man ein großes Talent dafür?

Alles was man braucht, ist Freude an der Sache und ab und an etwas Geduld. Gerade, wenn man neue Dinge ausprobiert, geht oftmals auch was daneben. Wenn man aber mit erprobten Anleitungen startet, kann eigentlich nichts schief gehen.

Woher haben Sie Ihre schönen Ideen?

Ich hole mir viele Tipps aus Deko-Läden oder Interior-Shops. Ansonsten liebe ich Pinterest als Inspirationsquelle. Dann überlege ich, wie ich den Teilen, die mir gefallen, meine eigene kreative Note verpassen kann.