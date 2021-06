Die Schubertlinde ist laut neuem Gutachten doch „erhaltenswert“

Und: „Es gibt keinen Hinweis, dass die Restbestandszeit dieses Baumes irreversibel reduziert wäre.“

Türkis-grüner Antrag

Die ÖVP Neubau will nun den Druck auf die Stadt erhöhen. „Die Schubertlinde muss erhalten bleiben. Entweder am Augustinplatz oder alternativ im Weghuber-Park“, sagt Bezirksparteichefin Christina Schlosser.

Die ÖVP wird deshalb in der Sitzung des Bezirksparlaments am Dienstag einen Antrag einbringen, in dem die Wiener Linien und Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) aufgefordert werden, Lösungen zu erarbeiten.