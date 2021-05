Die Schubertlinde hat nur noch zehn Jahre zu leben

Die ÖVP verlangt, dass die Linde ausgegraben und an einen neuen Standort übersiedelt wird – so wie im Februar die 80-jährige Platane vor dem Café Eiles auf den Schmerlingplatz. Die Wiener Linien bezahlten im Fall der Platane die Transportkosten in der Höhe von 50.000 Euro, Baumchirurg Saller übernahm mit seiner Firma kostenlos die Vorbereitung am alten und die Nachsorge am neuen Standort. Seine Leistungen haben einen Gegenwert von 250.000 Euro.

Einen Umzug der Schubertlinde erachtet Saller – im Unterschied zu den Wiener Linien – zwar technisch für möglich. Erneut gratis arbeiten könne er aber nicht, sagte Saller in der Sonntagsausgabe des KURIER. Unmittelbar nach dem Bericht überlegte er es sich aber noch einmal: „Wir stellen unsere Leistung kostenlos zur Verfügung“, ließ er am Sonntag wissen. Der Grund: „Wir leben dafür, Bäume zu erhalten.“