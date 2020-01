Die KURIER-Bezirksumfrage: Was die Wiener bewegt

Ist Wien grün genug? Braucht es mehr Polizeipräsenz in der Stadt? Wie ist es derzeit um die S-Bahn-Anbindung bestellt? Und was sagen die Wienerinnen und Wiener zu Abrissen historischer Gebäude?

Diesen Fragen (und einigen mehr) ging der KURIER in der großen Bezirksumfrage nach. Im Oktober fiel der Startschuss, bis Ende November konnten die Wienerinnen und Wiener mitmachen – per Brief oder online.

Mehr als 17.000 Menschen nahmen an der Umfrage teil und ließen uns wissen, was ihnen in ihrem Bezirk am wichtigsten ist. Jetzt liegen dem KURIER die Antworten vor. Fünf Themen scheinen die Wienerinnen und Wiener ganz besonders zu bewegen: Sicherheit, Grünraum, Öffis, Tourismus und das Stadtbild. Hier waren die Ergebnisse besonders aussagekräftig.