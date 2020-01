4.300 neue Polizisten: Wien will mehr als ein Viertel

ÖVP und Grüne haben am Mittwoch ein Sicherheitspaket auf den Weg gebracht, mit dem sogar die Pläne von Türkis-Blau übertrumpft werden sollen: In den kommenden fünf Jahren will die Koalition bundesweit insgesamt 4.300 zusätzliche Polizisten auf die Straße bringen.

Begonnen wurde mit der Personalaufstockung bereits in der vergangenen Legislaturperiode. Jetzt sollen es aber nochmals 200 Polizisten mehr werden.

Demnach sollen 2.300 zusätzliche Planstellen und 2.000 weitere Ausbildungsplanstellen geschaffen werden, verkündete Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) beim Pressefoyer nach dem Ministerrat. Nehammer bestritt den Medientermin im Paarlauf mit dem grünen Sozialminister Rudolf Anschober, der seine Pläne gegen den Pflegenotstand präsentierte.