Faßmann bei Ministerrat: Kreuze in Schulen sollen bleiben

Rund eine Woche nach der Angelobung kommt die neue Bundesregierung heute zu ihrer ersten Arbeitssitzung zusammen. Im Vorfeld wurden bereits die zwei wichtigsten Themen kommuniziert: Türkis-Grün will dem Pflegenotstand unter anderem mit einer neuen Ausbildung zur Pflegekraft begegnen - und die Polizei soll deutlich verstärkt werden. 4300 neue Planstellen sollen geschaffen werden (mehr Details dazu unten).

Werner Kogler macht beim Foyer vor dem ersten Arbeitsministerrat den Anfang. Kein Wort vom Burgerfoto-Bild, das im Internet für Aufsehen und Soldiarität sorgte. Wann es wieder einen gemeinsamen Auftritt mit Kanzler Sebastian Kurz geben wird, wird Kogler gefragt. „Die gemeinsamen Bilder waren so wenige nicht in letzter Zeit“, so Kogler. Jetzt gehe es um andere Anforderungen. Die praktische Arbeit nämlich. Ob die Grünen Generalsekretäre brauchen und haben werden, das sei immer noch nicht entschieden.

Kurz nach Kogler trat Bildungsminister Faßmann vor die Medien. Er stellte die Pläne zur Pflegeausbildung vor. Angesprochen auf Alma Zadić, die sich im Orf-Report für einen säkularen Staat und keine religiösen Symbole in öffentlichen Räumen aussprach, sagt Faßmann: „Kreuze bleiben in Klassenzimmern.“