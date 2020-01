Zadić: "Öffentliche Räume kommen ohne religiöse Symbole aus"

Für eine klare Trennung von Staat und Religion spricht sich Justizministerin Alma Zadić aus: Sie habe einen "sehr säkularen Zugang zum Staat", sagte sie im Gespräch mit dem ORF-Report.

Bei den Grünen gebe es zum Thema Kreuz in den Schulklassen sehr unterschiedliche Ansichten. Sie persönlich sei der Meinung, dass "öffentliche Räume natürlich auch ohne religiöse Symbole auskommen."

Ihr sei aber bewusst, dass diese Meinung in Österreich nicht mehrheitsfähig sei. "Und das ist okay so."