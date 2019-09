Bürgermeister ordnet Aufhängen von Kreuzen in Volksschule an

Nach dem Einschreiten des Bürgermeisters werden die Kreuze nun wieder angebracht. Direktorin Petra Vorderwinkler verweist im Gespräch mit dem KURIER allerdings darauf, dass die Sanierungsarbeiten der Grund für die fehlenden Kreuze gewesen seien: „Es sind ja auch noch keine Pinnwände aufgehängt.“ Es sei nicht richtig, dass sie die Kreuze in ihrer Volksschule verbieten wolle. Warum dann der Bürgermeister das Aufhängen extra anordnen musste, wollte sie nicht kommentieren.

Zusätzliche Brisanz erhält dieser Konflikt, weil die ÖVP bei ihrem Wahlkampf in Niederösterreich das Thema „Kreuze in Kindergärten und Schulen“ im Zusammenhang mit der „österreichischen Identität“ extra angesprochen hat. In Niederösterreich müsse man nicht über Kreuze in den Schulen und den Nikolaus im Kindergarten diskutieren, hatte Landes-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka beim Wahlkampfauftakt in der Messehalle in Tulln erklärt. Die aus Hochwolkersdorf stammende Volksschuldirektorin Petra Vorderwinkler ist auf der anderen Seite Spitzenkandidatin der SPÖ im Wahlkreis Wiener Neustadt/ Neunkirchen und wird so ziemlich sicher in den Nationalrat einziehen.