Kreuze in Schulen und Gerichten

Dass Kreuze in Schulen hängen, ist im Religionsunterrichtsgesetz geregelt. Das schreibt vor, in allen Schulen, in denen die Mehrzahl der Schüler Christen sind, in jedem Klassenzimmer ein Kreuz anzubringen.

Schwieriger wird es bei Pflichtschulen in Bundesländer-Zuständigkeit. Einige Länder sehen ein Kreuz in jedem Klassenzimmer vor, unabhängig vom religiösen Bekenntnis der Kinder: Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg, Burgenland. In allen anderen gilt die Bundesregelung, also Kreuz dort, wo die Mehrheit christlich ist.