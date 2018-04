Kreuzzug für konservative Revolution

„Statt jeder Behörde ein Kreuz zu verordnen, sollte die CSU sich lieber wieder auf christliche Werte wie Nächstenliebe besinnen. Da haben Söder und Co. massiv Nachholbedarf“, ätzte der Bundesvorsitzende der deutschen Linken, Bernd Riexinger. FDP-Chef Christian Lindner legte eins nach: „Wie der Markus Söder und die CSU Religionen permanent für die Parteipolitik instrumentalisieren, das erinnert geradezu an Erdogan.“ – Der Angesprochene mag sich denken: Und Erdogan gewinnt Wahlen, genau darum geht es.

Die Verordnung, die zu Wochenbeginn vom bayerischen Landeskabinett beschlossen worden ist, polarisiert jedenfalls. In allen bayerischen Landesbehörden haben ab 1. Juni Kreuze im Eingangsbereich zu hängen. Bisher schrieb die Staatsregierung Kreuze nur für die Klassenzimmer der bayerischen Schulen und die Gerichtssäle vor. Das Kreuz sei kein religiöses Symbol, sagte Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach dem Beschluss, es sei ein „Bekenntnis zur Identität“ und zur „kulturellen Prägung“ Bayerns. Der Beschluss sei kein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.

In Wahrheit ist der Beschluss vor allem der Versuch der CSU, mit einem streng konservativen Kurs die absolute Mehrheit zu retten. In einem halben Jahr wird in Bayern gewählt, und die Partei befand sich zwar zuletzt wieder im Aufwind. Aber sie ist mit Umfragewerten zwischen 42 und 44,5 Prozent noch ein Stück von ihrem Ziel, der absoluten Macht, mit der sie Bayern seit Jahrzehnten fast immer regiert, entfernt.

Um die zu erreichen, gab es die personelle Änderung nach der CSU-Pleite bei der Bundestagswahl: Der glücklose Horst Seehofer ist zwar noch Parteichef, aber das prestigeträchtige und poltertaugliche Amt des Ministerpräsidenten hat sein innerparteilicher Konkurrent Markus Söder übernommen. Und der stramme Protestant mit dem freundlichen Antlitz ist grimmig entschlossen, das umzusetzen, was ein anderer Parade-Bayer zu Jahresbeginn ausgerufen hat: eine „konservative Revolution“.