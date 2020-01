Regierung will 4300 neue Polizeibeamte

Als Minister für den Öffentlichen Dienst nutzte er die Gelegenheit, um mit den Personalvertretern der Exekutive ins Gespräch zu kommen. Er kündigt auch dienstrechtliche Veränderungen für die rund 37.000 Polizeibeamten an, wo beispielsweise die Gefahrenlage eine Rolle spielen soll. Angesprochen auf einzelne Fälle von Polizeigewalt kündigt der Vizekanzler an, dass eine unabhängige Stelle für Beschwerden eingerichtet werden soll.

Die Offensive, die von Kickl ja schon gestartet wurde, soll ab Juni auf den Polizeistationen spürbar sein. "1600 sind derzeit in der Ausbildung und im Zulauf zu den Polizeistationen", so Nehammer. In den kommenden Jahren soll es zügig dann 4300 neue Polizeibeamte geben. Notwendig seien neue Polizisten überall, so die Personalvertreter. Bestes Beispiel die Polizeiinspektion am Westbahnhof: Hier gäbe es 46 Planstellen, aber nur 18 Polizeibeamte verrichten hier Dienst.