Kickl: "Anschober ist Anschieber in die falsche Richtung"

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl setzt seinen Rundumschlag gegen Türkis-Grün fort. Während der Ministerrat im Bundeskanzleramt zusammentrat, lud er zu einer Pressekonferenz zum Thema "Sozialpolitische Themen".

Aus gegebenem Anlass wollte er aber mit etwas anderem beginnen: mit einem „dringlichen Appell an Wissenschaftsminister Heinz Faßmann“. Dieser möge dem „Treiben der linken Kräfte an der Uni endlich ein Ende setzen.“ Man frage sich schon, was der antifaschistische Mob noch alles tun muss, bis sich jemand traut, dem ein Ende zu setzen, erklärte Kickl. Damit nahm er Bezug auf die Proteste gegen den FPÖ-nahen Historiker Lothar Höbelt an der Universität Wien. Faßmann sei hier gefordert, „vom ersten Gang, in dem er meistens unterwegs ist, mal in den zweiten oder dritten zu wechseln“.