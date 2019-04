Cyberkriminalität im Steigen: „Sind täglich Angriffen ausgesetzt“

Die Experten raten zur rechtzeitigen Vorsorge in Form von Risikoanalysen und Mitarbeiterschulungen. Kapsch etwa bietet ein eigenes „Cyberdefence-Center“ für Betriebe, wo Systeme auf Bedrohungen hin getestet werden können. Um den finanziellen Schaden nach Angriffen einzugrenzen, gibt es eigene Cybercrime-Versicherungen am Markt. Kahn appelliert an die Betriebe, Cybercrime-Vorfälle auch der Polizei zu melden. „Die Strafverfolgung funktioniert nur dann, wenn uns die Delikte auch mitgeteilt werden.“

Infos sind per eMail möglich: against-cybercrime@bmi.gv.at