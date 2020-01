Babys, Boomer und Bezirke: Wo und wie Wien wächst

Nein, die Deutschen sind nicht die größte Migrantengruppe.

Es gibt ein Gerücht über Wien, das sich seit Jahren hält – obwohl es seit Jahren Daten gibt, die anderes zeigen. Die mit Abstand größte Migrantengruppe in Wien ist nicht – wie vielfach oft fälschlich vermutet – jene der Deutschen, sondern die der Serben. Danach folgen die Türken und erst dann die Deutschen.

Spannend ist, dass es 2019 nicht mehr Serben in Wien gab als 2018; und dass die Zahl der Türken im selben Zeitraum sogar um 300 zurückgegangen ist. „Wir gehen davon aus, dass jene, die als Gastarbeiter gekommen sind, entweder in der Pension zurück in ihre Heimat gegangen oder gestorben sind“, sagt Himpele. Mit 37 Prozent Anteil an im Ausland geborener Bevölkerung ist Wien eine der diversesten Städte der EU.