Warum Wohnungen in Wien um 26 Prozent überteuert sind

In den Ballungszentren werden mehr Wohnungen gebaut. Das ist gut, weil vor allem in Wien die Nachfrage nach Wohnraum deutlich gestiegen ist. Nach der Einschätzung der Experten bei einer Wohnbauveranstaltung der Arbeiterkammer werden allerdings Wohnungen gebaut, die sich die meisten Wohnungssuchenden nicht leisten können.

Fast 60 Prozent der Wohnungsneubauten in Wien sind frei finanziert. Der Rest ist geförderter Wohnbau. Laut Michael Gehbauer von der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte können sich aber nur rund 20 Prozent der Bevölkerung eine frei finanzierte Wohnung leisten. Für den Rest der Bevölkerung sind sie zu teuer.

Die Botschaft, dass in Wien ohnehin genug Wohnungen gebaut werden, ist daher so nicht korrekt. Es fehlen nach wie vor leistbare Wohnungen. Bei Eigentumswohnungen um eine Million Euro hingegen hat man die gute Auswahl. Wer sich eine Wohnung in dieser Preislage leisten kann, legt dann auch mal schnell die geforderte Summe auf den Tisch.