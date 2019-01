So entwickelt sich Wien: Mehr Alte, Entspannung bei Flüchtlingen

Wien wächst – aber nicht so stark wie früher. Mit Ende 2018 lebten laut vorläufigen Zahlen der zuständigen MA 23 rund 1,9 Millionen Personen in der Bundeshauptstadt. Das entspricht einem Anstieg von 11.000 Einwohnern (0,5 Prozent) gegenüber 2017. Der KURIER erklärt, welche Trends die Daten im Detail zeigen und was sie bedeuten.

Kindergärten und Schulen müssen weiter ausgebaut werden

In den vergangenen 15 Jahren beruhte das Wachstum sehr stark auf Zuzug aus dem Ausland: Bis zu 90 Prozent der Zuwächse waren auf Einwanderer zurückzuführen, lediglich zehn Prozent auf die Geburtenbilanz.

Seit etwa zwei Jahren nimmt die Bedeutung der Geburten wieder zu. 2018 waren sie für 36 Prozent des Wachstums verantwortlich. Die Anzahl der Neugeborenen war mit 19.900 so hoch wie zu Zeiten des Babybooms der Nachkriegszeit.