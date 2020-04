Bankraub in Wien: Polizei geht von Mordversuch aus

Da es sich laut Videoaufnahmen um einen gezielten Schuss handelte, ermittelt das Landeskriminalamt nun wegen versuchten Mordes. Das Opfer befindet sich laut Polizei auf dem Weg der Besserung. "Aus aktueller Sicht kann von einer vollständigen Genesung ausgegangen werden", teilt die Polizei mit.

Flucht-Fahrrad gefunden

Nach der Tat soll der mutmaßliche Bankräuber mit Bargeld in unbekannter Höhe auf einem Fahrrad geflüchtet sein. Der Mann hatte das Rad laut Polizei in unmittelbarer Nähe der Bank in der Franz-Eduard-Matras-Gasse an einem Verkehrsschild versperrt abgestellt. Er musste nach der Tat das Fahrradschloss wieder entsperren, um flüchten zu können.

Die Polizei fand das Rad noch am Tag der Tat in der Markomannenstraße in Wien-Donaustadt. Beim Fahrrad handelt es sich um ein Verleihrad mit der Aufschrift „Hochschaubahn“, das 2015 aus dem Wiener Prater gestohlen wurde.