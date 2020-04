Polizei sucht nach brutalem Überfall nach Bankräuber

Zwei Tage nach einem brutalen Banküberfall in Wien-Donaustadt, bei dem ein mit Corona-Schutzmaske maskierter Täter eine Kundin angeschossen und schwer verletzt hat, hat die Polizei am Sonntag Fahndungsfotos des Mannes sowie seines sichergestellten Fluchtfahrrads veröffentlicht. Das 58-jährige Opfer war unterdessen außer Lebensgefahr, berichtete die Polizei in einer Aussendung.