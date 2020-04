Täter schoss bei Banküberfall in Wien-Donaustadt

Bei einem Überfall auf eine Bank am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt soll ein mutmaßlicher Täter am Freitagvormittag einen scharfen Schuss abgegeben und eine Person verletzt haben, berichtet Polizeisprecher Paul Eidenberger. Über das Opfer und die Schwere seiner Blessuren gab es vorerst keine Informationen. In der Bawag-Filiale wurden laut Polizei Projektile sichergestellt.

Der Täter ist flüchtig

WEGA, Cobra und ein Polizeihubschrauber fahnden gerade nach einem Verdächtigen. "Die Lage ist noch recht unübersichtlich, da die Tat gerade eine halbe Stunde her ist", sagt Eidenberger zum KURIER. Ob der Raub gelungen ist und etwas gestohlen wurde, ist ebenfalls noch unklar.

Weitere Informationen in Kürze.