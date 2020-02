Der Wiener Mietwagen-Wildwuchs: Wie Uber die Taxis verdrängt

Insgesamt waren im Vorjahr 8.684 Taxis und Mietwagen in Wien unterwegs. Das sind rund 50 Prozent mehr innerhalb von sieben Jahren. Die Nachfrage ist aber annähernd gleich geblieben. Mehr Anbieter streiten also um in etwa die gleiche Zahl an Kunden.

Umsatz-GAU für Taxis

Dabei steigen vor allem die Taxler schlecht aus. Die Praxis der Fahrtenanbieter, "mittels Mietwagen mit Preisdumping Taxigeschäfte zu betreiben, ist für die Taxibranche ein Umsatz-GAU", schreibt Jansky.