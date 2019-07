Lex Uber beschlossen: Fixer Taxitarif könnte fallen

Unterdessen haben aufgrund der ersten Androhung Ubers, Österreich zu verlassen, andere App-Anbieter ihre Chance gewittert.

Free Now (vormals Mytaxi) hat in seiner Pressekonferenz am Dienstag schon betont, das „gute Uber“, sein zu wollen. Free Now arbeitet in Wien seit 2011 mit lizenzierten Taxifahrern.