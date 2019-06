Taxi-App-Chef: „Wien soll Taxi-Sharing erlauben“

Taxi-App will mehr

Mytaxi Das Unternehmen Mytaxi wurde im Juni 2009 gegründet und war nach eigenen Angaben weltweit die erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern hergestellt hat. Seit 2011 ist die App in Wien verfügbar. Derzeit arbeitet sie in Wien mit 1.000 und in Salzburg mit 200 Fahrern.

Free Now Am 2. Juli vollzieht Mytaxi den Wechsel zu Free Now. In der neuen App sollen auch andere Mobilitätsformen wie E-Scooter eingegliedert werden. Es ist Teil der Now-Familie von BMW und Daimler.