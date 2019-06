Neue Regeln für den Wettbewerb: Taxis Uber alles

Die geplante Reform mit einheitlichen Regeln für Taxis und Mietwagen führt zu heftigen Kontroversen. Für die Arbeiterkammer ist sie ein „wichtiger Schritt in Richtung faire Arbeitsbedingungen“. Neos-Verkehrssprecher Douglas Hoyos ist zwar auch für neue Regeln, aber nicht für die „völlig veralteten des Taximarktes und nicht auf Kosten des Wettbewerbs und der Konsumenten“. Die Neos prüfen daher eine Klage gegen die von ÖVP, SPÖ und FPÖ angekündigte Zusammenlegung von Taxis und Mietwagen beim Verfassungsgerichtshof.

Faktum ist, dass Fahrten mit Uber um bis zu 40 Prozent billiger sind, als wenn ein Taxi für dieselbe Strecke benutzt wird. Das wird es, nachdem das neue österreichweite Gesetz im September 2020 in Kraft getreten ist, so nicht mehr geben. Alle haben dann zum Beispiel in Wien den selben Taxitarif, der vom Wiener Bürgermeister festgelegt wird. Fahrten mit Uber werden nicht mehr billiger sein als mit dem Taxi. Auch die Nachfrage nach Mietwagen hat dann keine Auswirkungen mehr auf den Tarif. Derzeit ist es bei Uber so, dass eine hohe Nachfrage die Tarife steigen lässt. Ob das Geschäftsmodell von Uber in Zukunft noch funktionieren wird, ist fraglich.