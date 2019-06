Limousinenfahrer zum Einheitsgewerbe: „Das wäre unser Tod“

Für Markus Solarzyk, der seine Kundschaft in Teslas herumchauffiert, unvorstellbar: „Das wäre der Todesstoß für unsere Branche.“ Laut dem Unternehmer sind Tausende Jobs in Gefahr. Yvonne Nather, die sich auf den Transport von Stars aus der Musikszene spezialisiert hat, stimmt zu: „Ein Elton John steigt in kein Taxi.“ Zudem wolle das bestehende Personal keinen Taxischein machen.

Sprachfähigkeiten und perfekte Umgangsformen seien in ihrem Geschäft wichtiger als die Kenntnis von Straßennamen. Weitere Probleme stelle der kostspielige Einbau der Taxameter dar sowie der Wegfall der freien Preiswahl. Sonderkonditionen für Stammgäste wären damit Geschichte.