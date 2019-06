Taxi-Reform: Uber stellt Komplettrückzug in den Raum

Auch der österreichische Fahrdienstvermittler Holmi - ein Start-up aus Vorarlberg - ist mit dem geplanten Einheitsgewerbe unzufrieden. "Die SPÖ, FPÖ und ÖVP wollen mit Ihrem Gesetzesvorschlag flexible Preise für Mietwagenfahrten verbieten und somit den Wettbewerb zugunsten der alteingesessenen Taxifunkzentralen abschaffen. Das bedeutet einen enormen Rückschritt für Österreich", kritisierte Holmi-Geschäftsführer Jürgen Gunz in einer Aussendung.

Gewerkschaft zufrieden

Die Gewerkschaft ist mit dem Gesetzesvorhaben hingegen zufrieden. "Mit dieser anstehenden Novelle wird endlich Wettbewerbsgerechtigkeit zwischen Taxi- und Mietwagen-Gewerbe sowie Fahrtendienstanbietern hergestellt. Auch Lohn- und Sozialdumping in der Branche kann man damit besser in den Griff bekommen", so Karl Delfs, Bundessekretär des vida-Fachbereichs Straße, in einer Aussendung.