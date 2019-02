Neues Gesetz: Ist Uber vor dem Aus?

Laut Keskin sei die Wirtschaftskammer in Verhandlungen mit der Stadt, die Taxitarife allgemein zu senken: So könnte die Tagestaxe von 3,80 Euro auf 3 Euro und jene in der Nacht von 4,30 auf 3,10 Euro gesenkt werden. Die Stand-/Wartezeit pro Stunde könnte von 27,80 auf 30,00 Euro steigen. Derzeit soll Uber laut Keskin vor allem in der Nacht das Fahrgeschäft dominieren. „Der Umsatz der Taxifahrer ist um 60 Prozent gesunken“, meint er.