Wien: Uber legt Rekurs ein und hebt Preise in der City an

Die neuen Preise sollen Fahrer und Unternehmen, die mit der Uber-App unterwegs sind, helfen, besser zu wirtschaften.

Und das soll wohl auch wieder mehr Partner anlocken. Mit aktuell 200.000 Kunden, die auf rund 2000 (bei Partnerunternehmen angestellte) Fahrer kommen, gebe es derzeit mehr Nachfrage als Angebot. "Derzeit bekommt nicht jede Person, die eine Anfrage stellt, einen Wagen", sagt Salom. Seit dem Frühjahr hätten sie "eine wesentliche Zahl an Partnerunternehmen und damit auch an Fahrern verloren".

Klagen werden beeinsprucht

Im vergangenen halben Jahr sind mehrere Urteile gegen Uber gefällt worden. Zunächst hatte das Handelsgericht Wien im Frühjahr (im Zuge einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs) eine einstweilige Verfügung erlassen. Eingebracht worden war die Klage von der Taxifunkzentrale 40100 und Anwalt Dieter Heine.

Das Urteil: Uber haltet sich nicht an die Wiener Landesverordnung, schickt Aufträge direkt an die Fahrer. Dabei müssen sie zuerst in der Mietwagenzentrale einlangen. Außerdem dürfen Mietwagen nicht unterwegs auf neue Kunden warten. Nach Beendung einer Fahrt müssen sie in ihren Betriebssitz zurückkehren.

Daraufhin ging Uber offline, stellte das System um und war nach zwei Tagen zurück. Mit einem System, das laut Uber rechtskonform sei.

Doch 40100 und Anwalt Heine beobachteten auch nach der Umstellung gesetzwidriges Verhalten der Fahrer: Testfahrten hätten ergeben, dass die Fahrer sehr wohl weiterhin die Aufträge selbst annehmen, dass die Bestätigung der jeweiligen Mietwagenzentrale erst danach - in einem Fall sogar Wochen später - den Fahrer erreicht.

Heine brachte mehrere Klagen beim Exekutionsgericht ein. Mittlerweile wurden vom Bezirksgericht Innere Stadt Strafen in einer Gesamthöhe 320.000 Euro bewilligt.

Uber gab sich am Donnerstag zuversichtlich, diese nicht zahlen zu müssen: "Wir handeln nicht illegal", sagt Martin Essl, der am Donnerstag als neuer Österreich-Repräsentant vorgestellt wurde.