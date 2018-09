Taxifahrer in Wien müssen eine Bestätigung vorlegen, dass sie Deutsch können

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 6. September gab es ein Treffen der Wiener Wirtschafts-Kammer

mit 15 Vertretern der Taxifahrer.

Die Wirtschaftskammer setzt sich für Rechte von Unternehmern

in Österreich ein.

Davor Sertic von der Wirtschafts-Kammer

ist zuständig für den Bereich Transport und Verkehr in Wien.

Sertic meint, dass man sich darauf geeinigt hat,

dass Taxifahrerin in Zukunft ein Zeugnis

über ihre Deutsch-Kenntnisse haben müssen.

Die Taxifahrer müssen auch verpflichtend

einen Erste-Hilfe-Kurs machen.

Außerdem müssen sie regelmäßig Kurse machen,

damit sie sich weiterhin gut in Wien auskennen.

Es soll auch mehr Kontrollen geben.

Taxifahrer, die sich nicht an die Regeln halten,

sollen bestraft werden.

Sertic meinte, dass es in Zukunft in allen Taxis für

Kunden die Möglichkeit geben soll, ohne Bargeld zu bezahlen.

Kunden haben sich immer wieder darüber beschwert,

dass es diese Möglichkeit nicht gibt.

Diese Regelungen werden in ein Verkehrsgesetz aufgenommen,

das in diesem Jahr erneuert wird.

Im Oktober ist ein weiteres Treffen zwischen Taxifahrer-Vertretern

und der Wiener Wirtschafts-Kammer geplant.