Das denken Uber-Fahrer in Wien über das geplante Einheitsgewerbe

Die Uber-Fahrer gehen mit dem möglichen Aus der Plattform in Österreich unterschiedlich um, wie eine KURIER-Testfahrt zeigt.

Während der Syrer Junis inständig hofft, dass eine Lösung für Uber gefunden wird, sieht es Bulgare Vanja* gelassener: „Wenn es Uber in Wien nicht mehr gibt, dann gehe ich in eine andere Stadt“, sagt er. „Ich habe erst vor fünf Wochen angefangen, in Wien zu fahren. Momentan läuft es gut. Und das Gesetz soll ja erst in mehr als einem Jahr kommen. Bis dahin kann ich noch arbeiten. Und dann packe ich mich eben zusammen.“ Schließlich gebe es Uber in so vielen anderen Städten.